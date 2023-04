Kreuzberg

17:00 Uhr

Ärger am Kreuzberg: Rhön-Besucher folgen den Schildern und stehen am Neustädter Haus vor verschlossenen Türen

Hier geht es zum Neustädter Haus, ist am Abzweig an der Straße zwischen Sandberg und Bischofsheim unschwer zu erkennen. Dass das beliebte Ausflugsziel derzeit geschlossen ist, wird hier allerdings nicht deutlich.

Plus Auch ein halbes Jahr nach der Schließung des beliebten Ausflugszieles ist davon auf der Beschilderung nichts zu erkennen. Was man beim Rhönklub dazu sagt.

Von Thomas Pfeuffer

Die Enttäuschung bei vielen Rhön-Besuchern ist groß. Ob zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto haben sie sich auf den Weg zum Neustädter Haus gemacht, und wenn sie ihr Ziel erreicht haben, stehen sie dort vor verschlossenen Türen. Was viele von ihnen nicht wussten: Bereits im vergangenen Herbst wurde das beliebte Ausflugsziel am Kreuzberg geschlossen.

In der Tat: Auf verschiedenen Wanderwegen, aber zum Beispiel auch auf Hinweisschildern am Abzweig an der Straße zwischen Sandberg und Bischofsheim ist das Neustädter Haus noch ausgeschildert - und teils auch noch mit einem Essenssymbol versehen. Dass diese Beschilderung auch ein halbes Jahr nach Schließung der Wanderhütte noch nicht entfernt wurde, sorgt für einige Verärgerung und entsprechende Nachfragen in dieser Redaktion. Das sei besonders ärgerlich, wenn man Kindern unterwegs sei, beschwerte sich dieser Tage eine Mutter. Es könne doch nicht so schwer sein, einige Schilder abzumontieren, machte ein Anrufer seinem Ärger Luft.

