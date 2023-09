Ärger im Haßbergkreis: Wird wegen des Bibers Unterfrankens wichtigster Edelkrebs-See zerstört?

Plus Der Nager hat einen Damm beschädigt, das Gewässer muss nun aufwändig saniert werden. Die Anhänger des Edelkrebses fürchten Nachteile und fordern den Abschuss des Bibers.

Eigentlich ist der Weißfichtensee nahe Welkendorf ein Ort der Idylle: Abseits der Zivilisation im nord-östlichen Landkreis Haßberge gelegen und von saftig-grüner Vegetation umgeben, beherbergt das Gewässer einen ganz besonderen Bewohner. Einen, der hierzulande vom Aussterben bedroht ist: den Edelkrebs. Doch seit drei Jahren ist es vorbei mit der Idylle. Zumindest wenn es nach Volker Germann geht. "Hier, das ist sein Werk", sagt der Vorsitzende der Hegefischereigenossenschaft (HFG) Nassach und zeigt auf ein Loch am Steilufer, eine eingestürzte Höhle.

Dort hat sich ein anderes, ebenfalls streng geschütztes Tier in die Böschung gegraben. Es ist: der Biber. Und der sorgt unter den Anhängern des Edelkrebses für Unmut. Geht es nach Germann und seinen Unterstützern, gefährdet der seltene Nager das ebenso seltene Krustentier im Weißfichtensee. Sie fordern den Abschuss des Bibers, damit der Edelkrebs überleben kann. Doch es geht auch um mehr als das.