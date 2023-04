Ärger über lange Wartezeiten für Frühförderung: Warum wird Kindern, die nicht sprechen, nicht schneller geholfen?

Plus Ella ist drei, aber spricht kaum. Die Eltern fürchten, dass sie es nie richtig lernt. Wieso das Mädchen aus dem Landkreis Würzburg so lange auf eine Therapie warten muss.

Ella ist drei und ein fröhliches Kind. "Sie fährt gerne Laufrad, hilft den Tisch zu decken, kann ihr Brot selbst schmieren, spielt mit ihrer Puppe", erzählt ihre Mutter. "Aber sprechen kann Ella nicht richtig." Seit einem Jahr kämpft die 43-Jährige aus dem Landkreis Würzburg um Untersuchungen und Therapien für ihre Tochter. Und fragt sich: "Warum wird Kindern nicht schneller geholfen?"

Dass mit Ella etwas anders ist, bemerkten die Eltern bald: "Sie war auch motorisch immer etwas zurück", erinnert sich die Mutter. Krabbeln, laufen, Laufrad fahren: "Ella hat alles später gemacht als ihre größere Schwester." Bei der Vorsorgeuntersuchung U7 kurz vor dem zweiten Geburtstag berichtete die Mutter der Kinderärztin, dass Ella noch immer nicht spricht. Sie bekam eine Überweisung zum Hals-Nasen-Ohrenarzt -aber ohne Ergebnis.