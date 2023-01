Aschaffenburg

04:00 Uhr

Ärzte und Pflegekräfte planen Klinikalltag in Aschaffenburg völlig neu: "Wir arbeiten auf Augenhöhe"

Plus Mitte Januar hat die bundesweit einzigartige Zusammenarbeit auf der selbstorganisierten Station begonnen. Noch gibt es viele Fragezeichen – aber auch große Hoffnungen.

Von Susanne Schmitt Artikel anhören Shape

Das Gesundheitswesen krankt. Personal fehlt, Geld auch – und vor allem Ideen, wie sich das ändern lässt. Im Klinikum Aschaffenburg-Alzenau startet derzeit ein bundesweit einmaliges Modellprojekt: eine Station, auf der Ärzte und Pflegekräfte selbstorganisiert und damit nach völlig neuen Konzepten arbeiten. "Man schaut, was braucht der Patient, was braucht der Mitarbeiter – und organisiert dann bedürfnisorientiert die Station", sagt Professor Hubertus Schmitz-Winnenthal, Chefarzt der Chirurgischen Klinik I und Initiator des Projekts. Ziel sei es, dass diejenigen, die pflegen und behandeln, ihre Zusammenarbeit selbst entwickeln. Nur: Was ändert sich dadurch konkret für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Und wie funktioniert das innerhalb eines großen Klinikums?

