Ärztemangel in Rhön-Grabfeld: Es wird wohl nichts aus einer Hautarzt-Praxis im Grabfeld

Plus Überalterung und Nachwuchssorgen: Um die Zukunft der Arztpraxen ist vielen bang. Die Allianz Grabfeldgau ringt mit der Kassenärztlichen Vereinigung um einen Ausweg.

Elf Hausärzte praktizieren noch im Altlandkreis Königshofen und sind für die rund 17450 Einwohnerinnen und Einwohner da. Doch ihr Durchschnittsalter lässt aufhorchen. Es beträgt 57 Jahre. 50 Prozent der Ärztinnen und Ärzte sind über 60 Jahre alt. Nachwuchs ist nicht immer in Sicht. Drohende Praxisschließungen lassen bei der Politik die Alarmglocken läuten. Doch was tun?

Bei der Allianz Fränkischer Grabfeldgau ist die Zukunft der medizinischen Versorgung Dauerthema. Zur jüngsten Lenkungsgruppensitzung in Sulzfeld hatte Vorsitzender Jürgen Heusinger Adam Hostätter eingeladen. Der ist bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) Referent für Regionale Versorgung und Politik und zuständig für Ober- und Unterfranken.