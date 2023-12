AfD-Bundespartei um Weidel und Chrupalla schaltet sich in Fall Halemba ein,  Unterfranken-AfD sagt Parteitag ab

Plus Die AfD-Spitze forderte parteiintern mehrere Stellungnahmen zur Causa Halemba. Gleichzeitig unterstützen mehr als 50 AfD-Mitglieder eine Amtsenthebung des 22-Jährigen.

Der Fall Daniel Halemba sorgt mittlerweile in der gesamten AfD für Unruhe. Gegen den 22-jährigen Landtagsabgeordneten aus Unterfranken ermittelt die Staatsanwaltschaft Würzburg unter anderem wegen Volksverhetzung. Seine kurzeitige Festnahme hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Der Rückhalt für den Nachwuchspolitiker scheint indes in seiner Partei zu bröckeln.

Wie die AfD auf Anfrage bestätigt, hat der Bundesvorstand um Alice Weidel und Tino Chrupalla Stellungnahmen vom bayerischen AfD-Landesvorstand, vom unterfränkischen Bezirksvorstand, vom Landesvorstand der "Jungen Alternative" (JA) sowie einem nicht genannten "betroffenen Mitglied" angefordert. Hintergrund sind nicht nur die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Halemba, sondern auch mutmaßliche "Verstöße gegen die Ordnung" der AfD.