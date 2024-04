Würzburg

15:06 Uhr

AfD trifft sich in Würzburg zum Bezirksparteitag - und rund 200 Menschen demonstrieren dagegen

Rund 150 bis 200 Menschen demonstrierten am Samstagmittag gegen den AfD-Bezirkstag.

Plus Menschen verschiedener Parteien und Organisationen gegen Rechts versammelten sich am Samstag vor dem CCW in Würzburg und demonstrierten lautstark. Grund war der Bezirksparteitag der AfD.

Von Sophia Scheder

An diesem Samstag hat die vom Verfassungsschutz in Teilen als rechtsextrem eingestufte AfD einen Saal im Würzburger Congress Centrum (CCW) gebucht. Grund ist der AfD-Bezirksparteitag. Doch dass dies bei Vielen für Unmut sorgt, zeigten rund 200 Menschen am Samstagmittag vor dem Eingang des CCW. Mitglieder verschiedener Organisationen gegen Rechtsextremismus und Parteien sowie Privatleute versammelten sich, um ein deutliches Zeichen gegen die AfD zu setzen.

Lilli Grosch von der Grünen Jugend Würzburg hat den Gegenprotest privat angemeldet. "Die AfD hat wiederholt und mehrfach bewiesen in allem, was sie tut, dass sie menschenverachtend und demokratiefeindlich ist und deswegen wollten wir das hier nicht unwidersprochen stehen lassen", erklärt sie die Hintergründe.

