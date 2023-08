Würzburg

16:44 Uhr

AfD-Wahlkampfveranstaltung in Würzburg: Kaum Zuschauer und kaum Gegenwind auf dem Marktplatz

Bei 34 Grad wurde am unteren Markt in Würzburg am Samstag gegen eine Kundgebung der AfD demonstriert. Die große Gegenbewegung bliebt allerdings aus.

Plus Mit Regenbogenschirmen, Schildern und Trillerpfeifen demonstrierten etwa 15 Mitglieder der Bewegung "Omas gegen Rechts" gegen die Kundgebung der AfD.

Weiträumig und mit Absperrband war der Stand der AfD am Samstag auf dem unteren Markt in Würzburg abgeriegelt worden. Die Polizei war aufgrund der starken Gegenbewegungen bei vergangenen AfD-Auftritten in Würzburg mit einem großen Aufgebot erschienen, erklärte die Polizei vor Ort. Doch der erwartete Gegenwind blieb an diesem Samstag aus.

Zu Beginn der Veranstaltung gegen 13 Uhr erschien ein kleines Aufgebot der Bewegung "Omas gegen Rechts" vor dem abgesperrten Bereich des Parteistands. Die etwa 15 Gegendemonstrantinnen und -demonstranten standen der gleichen Anzahl an AfD-Mitgliedern gegenüber. Die größte organisierte Gruppierung vor Ort war an diesem Nachmittag die Polizei.

