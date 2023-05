Würzburg

Africa Festival in Würzburg: Alle Infos zu Karten, Parken, Programm

Das größte und älteste Festival für afrikanische Musik und Kultur in Europa das 34. Africa Festival auf den Mainwiesen in Würzburg, beginnt in gut zwei Wochen.

Plus Noch gut zwei Wochen, dann ertönen die Trommeln wieder und das 34. Internationale Africa Festival 2023 lockt Menschen aus aller Welt an den Main. Was Sie jetzt dazu wissen müssen.

Beim 34. Internationalen Africa Festival in Würzburg werden wieder tausende Besucherinnen und Besucher nach Würzburg kommen. Das sollten Sie zu dem Festival am Main jetzt wissen:

Wann und wo findet das 34. Internationale Africa Festival in diesem Jahr statt?

Das größte und älteste Festival für afrikanische Musik und Kultur in Europa beginnt am Freitag, 26. Mai, und geht bis Pfingstmontag, 29. Mai. Veranstaltungsort sind die Würzburger Mainwiesen unterhalb der Talavera, zwischen der Friedensbrücke und der Brücke der Deutschen Einheit. Das gesamte Programm findet sich in den in der Stadt ausliegenden Heften und unter www.africafestival.org.

