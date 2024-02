Haßfurt

15.02.2024

Aktionen gegen Rechtsextremismus: Wo an diesem Wochenende in Unterfranken demonstriert wird

"Nie wieder ist jetzt" - unter diesem Motto sind Anfang Februar auch in Bad Kissingen viele Menschen auf die Straße gegangen. Auch dieses Wochenende finden in Unterfranken wieder Aktionen gegen Rechtsextremismus statt.

Plus In vielen deutschen Städten gehen derzeit Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Diese Veranstaltungen sind am Samstag, 17. Februar, in der Region geplant.

Von Gisela Rauch

Zahlreiche unterfränkische Bürgerinnen und Bürger planen, an diesem Wochenende erneut für die freiheitlich-demokratische Gesellschaft und gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus auf die Straße zu gehen. Hier finden Sie die bisher angemeldeten Demos.

Karlstadt: "Main-Spessart ist bunt!"

"Main-Spessart ist bunt! Nie wieder ist jetzt" lautet das Motto einer Kundgebung am Samstag, 17. Februar, die auf dem Karlstadter Marktplatz um 14 Uhr startet. Ein überparteiliches Bündnis lädt dazu ein. Karlstadts Bürgermeister Michael Hombach und Landrätin Sabine Sitter (beide CSU) sprechen Grußworte. Menschen mit Migrationshintergrund werden über ihre Erfahrungen in Deutschland berichten. Pfarrer Simon Meyer, die Schriftstellerin Krystyna Kuhn und der TSV-Vorsitzende Christoph Weißhaar halten Ansprachen. Die Veranstaltung soll gegen 15.30 Uhr enden.

