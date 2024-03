Würzburg

03.03.2024

Aktionstag "Vielfalt schützen!" in Würzburg: 10.000 Menschen gingen gegen Rechtsextremismus auf die Straße

Bunte Parolen gegen Rechts am Sonntag in Würzburg.

Plus Tausende demonstrierten für Vielfalt und gegen Rechtsextremismus. Das Bündnis "Würzburg ist bunt" hatte dazu aufgerufen.

Von Patrick Wötzel

Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats sind in Würzburg eine fünfstellige Zahl von Menschen auf die Straße gegangen, um erneut ein Zeichen für die Vielfalt und gegen den zunehmenden Rechtsruck zu setzen. Bei einer Kundgebung des Bündnisses „Würzburg ist bunt“ standen sie am Sonntag dicht an dicht vor der Bühne am Domvorplatz und in der Domstraße bis zum Sternplatz. Polizei und Veranstalter gingen von bis zu 10.000 Teilnehmern aus.

Am Ende seines Grußworts fasste Josef Schuster in einem Satz zusammen, was wohl für alle Teilnehmenden an diesem sonnigen Frühjahrs-Nachmittag galt: „Es ist ein sehr schöner Blick von hier oben in die Domstraße auf die Menschenmassen“, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden. Er sei stolz darauf, „als Würzburger Bub diese Stadt und vor allem ihre Bewohner meine Heimat nennen zu können. Diese Demo ist eine machtvolle Antwort von Demokraten auf den Aufschwung der Rechtsextremen und der Demokratieverächter.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen