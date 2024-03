Schweinfurt

11:08 Uhr

Alkoholfreies Weinfest steigt in Schweinfurt: Ist es das Erste in Deutschland?

Plus Vier junge Unternehmer aus Schweinfurt setzen auf alkoholfreien Wein. Und auf ein Weinfest ohne Promille. Das haben sie geplant.

Von Josef Schäfer

Die Marketing-Sprache ist vollmundig: Damit macht das junge Unternehmen Senzowine GmbH Werbung für sein erstes alkoholfreies Weinfest in Schweinfurt, das am 9. Mai ( Christi Himmelfahrt) stattfinden soll. Es ist nach Angaben der Veranstalter das erste seiner Art in Deutschland.

Deswegen lädt man die Besucherinnen und Besucher ein, Geschichte zu schreiben. Mehr noch: „Dies ist nicht nur ein Fest; es ist eine Bewegung hin zu bewussterem Genuss und Lebensfreude.“ Ob es tatsächlich das erste alkoholfreie Weinfest in Deutschland ist, ist nicht ganz eindeutig. Denn ausgerechnet in Bochum gab es am 1. September 2023 ein Weinfest, bei dem der Alkoholausschank verboten war. Allerdings handelte es sich eher um ein Stadtteil- als um ein hierzulande übliches Weinfest.

