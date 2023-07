Euerbach

04:00 Uhr

Alle drei Stunden gibt's Ziegenmilch: Hubert Balda aus Euerbach päppelt ein drei Wochen altes Rehkitz auf

Plus Basti kommt aus der Rhön. Das Rehkitz hat seine Mutter verloren. Hubert Balda hat Erfahrung mit solchen Waisen. Vor vier Jahren nahm er zwei Wildschweinchen auf.

Von Silvia Eidel Artikel anhören Shape

Die großen, dunklen Augen blicken noch etwas ängstlich in die Welt. Schließlich hat das Rehkitz seine Mutter verloren und wird jetzt von Hubert Balda, dem Ersatzvater, mit Ziegenmilch aufgepäppelt. Der Euerbacher Tierfreund kümmert sich liebevoll um das drei Wochen alte Waisenkind und schläft sogar nachts bei seinem Schützling.

Alle drei Stunden, auch in der Nacht, wärmt Hubert Balda die Ziegenmilch auf, die er zuvor am Biohof Kuhn in Oerlenbach geholt hat. "Das ist Erstmilch, die sogenannte Biestmilch, das brauchen die neugeborenen Kitze, weil sie viele lebensnotwendige Schutzstoffe hat." Denn die Jungtiere kommen ohne Antikörper zur Welt und müssen anfangs diese Milch erhalten, die auch reich an Eiweiß, Mineralstoffen und Vitaminen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .