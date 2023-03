"Alle Räder stehen still" - verdi und EVG kündigen nächsten Warnstreik in Karlsruhe an

Die Gewerkschaften verdi und EVG haben für den kommenden Montag, 27. März zum nächsten flächendeckenden Warnstreik in Baden-Württemberg aufgerufen. Im Fokus des Streiks steht erneut der öffentliche Dienst.

In Baden-Württemberg ruft verdi in insgesamt acht Tarifrunden zu Arbeitsniederlegungen auf. Schwerpunkt des Streiks ist erneut der öffentliche Dienst. In Karlsruhe soll sich der Streik vor allem auf den Nahverkehr auswirken. Am Flughafen Stuttgart streiken sowohl Beschäftigte des öffentlichen Dienstes als auch der Bodenverkehrsdienste und des Sicherheitspersonals. Bei der AVG in Karlsruhe wird zum Solidaritätsstreik aufgerufen.

Die EVG wird in ihrer Tarifrunde mit der Deutschen Bahn sowie vielen weiteren Bahnen zu Warnstreiks aufrufen. Die Gewerkschaften rechnen damit, dass ein Großteil des Nah- und Fernverkehrs in Baden-Württemberg am Montag auf der Schiene, auf der Straße, in der Luft und auf dem Wasser zum Erliegen kommt. Für 10 Uhr ist eine Kundgebung auf dem Karlsruher Marktplatz geplant.

Der jüngste Streik von verdi fand am Mittwoch, 22. März statt. Hier waren ebenfalls weite Teile des öffentlichen Dienstes zum Streik aufgerufen. 3.000 Teilnehmer hatten sich auf dem Marktplatz versammelt.