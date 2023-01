Oberelsbach

17.01.2023

Alles selbst gemacht: Familie Martin baut sich ein Mikro-Haus in Oberelsbach

Plus Mit einem besonderen Bauprojekt zieht Familie Martin aus Oberelsbach die Aufmerksamkeit auf sich: Das Ehepaar errichtete ein eingeschossiges Mikro-Haus.

Von Marc Huter

Neugierige Blicke gab es schon jede Menge: Ehepaar Silvia und Christian Martin baut in der St.-Kilian-Straße in Oberelsbach ganz allein ein eingeschossiges, behindertengerechtes Mikro-Haus mit nur 105 Quadratmetern Wohnfläche. Die beiden tun das für Pauline Mock, die schwerbehinderte und blinde Mutter von Silvia. Ihr soll ermöglicht werden, im Alter so lange wie möglich selbstständig zu leben.

