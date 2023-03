Haßfurt

11:30 Uhr

Alles zum TV-Auftritt bei "Klein gegen Groß": Womit Sina (12) aus Haßfurt Filmstar Heike Makatsch herausfordert

In der ARD-Sendung "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" tritt Sina Pieroth (12) aus Haßfurt, hier im Bild mit Moderator Kai Pflaume, am Samstagabend gegen Heike Makatsch an.

Plus Gemeinsam mit der Familie ging es ins TV-Studio nach Berlin. Wie Sina Pieroth den "Klein gegen Groß"-Dreh und den Blick hinter die Kulissen erlebt hat.

Von Rebecca Vogt

Ihren zwölften Geburtstag wird Sina Pieroth aus Haßfurt wohl so schnell nicht vergessen: Sie feierte diesen unter anderem umgeben von deutschen Kino- und TV-Größen, darunter Iris Berben, Til Schweiger und Heike Makatsch. Von dieser gab es zum Geburtstag sogar einen Blumenstrauß. Wie es dazu kam? Makatsch ist Sinas Duell-Gegnerin in der neuesten Ausgabe der ARD-Sendung "Klein gegen Groß", die an diesem Samstagabend ausgestrahlt wird. Der Aufzeichnungstermin Ende Januar fiel genau auf den Geburtstag der zwölfjährigen Teilnehmerin aus Haßfurt.

