Daheim in den Bergen vor dem Serien Aus? Laut Gerüchten keine neuen Folgen mehr

Schlechte Nachricht für Fans der TV-Serie "Daheim in den Bergen": In Filmkreisen ist vom Aus nach Folge 12 die Rede. Was sagt die TV-Gesellschaft zu Gerüchten?

Auf die gute Nachricht über die Sendetermine der nächsten neuen Episoden von „Daheim in den Bergen“ folgt für Fans der Alpensaga ein Schock: Die Serie über zwei durch Freundschaft, Hass und Liebe verbundene Familien steht womöglich vor dem Aus. (Lesen Sie hier: Daheim in den Bergen: Neue Folgen haben bald Premiere - Die Sendetermine von Episode 9 & 10)

Zumindest heißt es in Filmkreisen, die beliebte, im Allgäu gedrehte Reihe an Heimatspielfilmen für die Top-Sendezeit „Freitags im Ersten“ werde nicht fortgesetzt. Auch von geplanten neuen Dreharbeiten für "Daheim in den Bergen" ist nichts bekannt. Von der Degeto Film GmbH gibt es zu den Gerüchten um das Serien-Aus noch keine konkrete Aussage. Man leite die Anfrage unserer Redaktion an die zuständigen Stellen weiter, hieß es.

Wann sind die Folgen 11 und 12 von "Daheim in den Bergen" zu sehen? Degeto Film hat "noch keine Sendetermine notiert"

Dennoch müssen die Fans wenigstens nicht sofort Abschied nehmen von der Serie: Denn die im Mai 2023 erstmals öffentlich zu sehenden Folgen 9 und 10 von „Daheim in den Bergen“ wurden ja bereits im Jahr 2021 gedreht. Die im Jahr 2022 erfolgten Dreharbeiten dienten für die noch ausstehenden Folgen 11 und 12 mit den Titeln „Daheim in den Bergen – Blick nach vorn“ und „Daheim in den Bergen – Schulter an Schulter“. Wann sind sie zu sehen? Auch da gibt es ein Fragezeichen. „Wir haben hierzu leider noch keine Sendetermine notiert“, heißt es bei der Degeto Film.

Seit 2018 immer wieder neue Folgen der Familiensaga vor prächtiger Allgäuer Alpenkulisse

Seit 2018 sendet die ARD immer wieder neue Folgen der Familiensaga vor prächtiger Allgäuer Alpenkulisse: Der Streit der Familien Leitner und Huber reicht dabei tief in die Vergangenheit und gibt über die Reihe von Film-Episoden immer wieder Raum für Wendungen, Versöhnung und neuen Zwist. Gedreht wurde dafür unter anderem in Blaichach, Sibratshofen, Kempten, Oberstaufen, Thalkirchdorf und Umgebung. (Hier lesen Sie, um was es in den ersten sechs Folgen konkret ging)

Die achte Folge sahen über 4,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer

Ob das Serien-Ende nun schon in Stein gemeißelt ist oder nicht - sicher werden die Verantwortlichen auch auf die Einschaltquoten blicken. Die siebte Folge der Serie hatten über 4,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, die achte Folge sahen laut ARD sogar über 4,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Zum Cast zählen (oder zählten) Schauspieler wie Walter Sittler, Max Herbrechter, Catherine Bode, Theresa Scholze, Thomas Unger, Matthi Faust, Florian Panzner, Valerie Niehaus, Ben Braun, Merlin Leonhardt und Anna Hausburg.