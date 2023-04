Skifahren im Allgäu: Diese Skigebiete sind an Ostern noch offen

Einige Skigebiete im Allgäu haben über Ostern noch geöffnet. Danach endet fast überall die Saison. Diese Skilifte bieten noch letzte Gelegenheit zum Ski fahren.

Die Skisaison 2022/2023 neigt sich dem Ende zu. Einige Skilifte im Allgäu haben über Ostern noch geöffnet, danach sind nur noch vereinzelt Bergbahnen für Skifahrer geöffnet. In diesen Allgäuer Skigebieten können Sie am kommenden Wochenende an den Feiertagen noch Ski- und Snowboard fahren.

Vorab: Welche Pisten und Lifte geöffnet sind, kann sich täglich ändern. Dieser Artikel zeigt den Stand von Mittwoch, 5. April. Nähere Informationen finden Sie aber immer auch auf den interaktiven Pistenplänen, die wir an entsprechenden Stellen verlinken. Hier der aktuelle Überblick.

Diese Skilifte haben jetzt noch geöffnet:

Das Skigebiet Grasgehren am Oberallgäuer Riedbergpass ist bis zum Ostermontag , 10. April , täglich von 8.30 bis 16 Uhr, in Betrieb. Aktuell sind alle Lifte geöffnet. Mehr Infos zu Schneehöhen und den geöffneten Liften in Grasgehren finden Sie hier. Am Riedbergerhorn stehen die Lifte aktuell schon still.





Auch die beliebten Bergbahnen in Oberstdorf und dem Kleinwalsertal sind noch einige Tage für Skifahrer geöffnet: Bis zum Montag, 10. April , sind die Söllereckbahn, Heubergbahn, das Walmendingerhorn und der Zaferna Lift geöffnet , täglich von 8.30 bis 16 Uhr, der Zaferna Lift bis 16.30 Uhr. Die Fellhornbahn ist noch bis zum Sonntag, 16. April , täglich von 8.30 bis 16.30 Uhr in Betrieb. Auch die Kanzelwandbahn und die Ifenbahn sind noch bis zum Sonntag, 16. April geöffnet , Beginn ist ebenfalls um 8.30 Uhr, die letzte Talfahrt bereits um 16 Uhr. Am längsten bleibt die Nebelhornbahn in dieser Saison geöffnet, bis voraussichtlich Montag, 1. Mai , können Skibegeisterte dort ab 8.30 Uhr noch fahren. Den Live-Status der 130 Pistenkilometer gibt es hier.

Die Hörnerbahn bei Bolsterlang hat über Ostern bis Montag, 10. April, Skibetrieb, täglich von 8.30 bis 16 Uhr. Die kleineren Skilifte und die Sessellife Stuibeneckbahn und Weiherkopfbahn sind allerdings schon geschlossen. Eine Übersicht zu den Bahnen und Pisten finden Sie hier.





Auch am Füssener Jöchle gibt es am Oster-Wochenende die letzte Möglichkeit abzufahren. Bis zum Montag, 10. April , ist dort täglich von 9 bis 16.30 Uhr Betrieb. Weitere Infos zu den Liftanlagen und den Live-Blick auf das Füssener Jöchle gibt es hier.





In der Nachbarschaft, auf dem Gletscher der Zugspitze, sind außerdem noch bis zum Montag, 1. Mai, die Skilifte in Betrieb. Insgesamt 20 Pistenkilometer können Skifahrer dabei erkunden.

