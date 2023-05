Würzburg

17:00 Uhr

Als das Wasser durchs Zirkuszelt floss: Vor zehn Jahren hieß es beim Africa Festival in Würzburg "Land unter!"

Plus Vor genau zehn Jahren musste das 25. Internationale Africa Festival auf den Würzburger Mainwiesen wegen Hochwasser abgebrochen werden. Welche Konsequenzen das nach sich zog.

Es ist ein Szenario, das sich niemand vorstellen will: Man plant eine Großveranstaltung für mehrere Zehntausend Besucher ein ganzes Jahr lang, organisiert, bucht Künstler und stellt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Wenn alles getan ist und das Fest beginnen soll, verlässt der Main unversehens sein Bett und spült alle Bemühungen buchstäblich hinweg. Zehn Jahre ist es her, dass genau dieses im Juni 2013 ausgerechnet mit dem 25. Internationalen Africa Festival auf den Würzburger Mainwiesen geschehen ist.

"Eine Überschwemmung des Festivals wäre ein Katastrophe gewesen." Stefan Oschmann- Festivalchef

Dabei sind Mainhochwasser im Sommer eine Seltenheit. Schaut man im Online-Nachschlagewerk würzburgwiki nach den Daten der "erwähnenswerten" Hochwasserereignisse der Würzburger Geschichte, so ereigneten sich alle in den Monaten zwischen November und März. Nur zwei Ausnahmen sind dort festgehalten: Das sogenannte Magdalenenhochwasser am 21. und 22. Juli 1342 und das besagte Hochwasser am 5. Juni 2013. Dazwischen liegen 667 Jahre.

