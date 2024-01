Sulzheim

17:00 Uhr

Alte Baumaterialien, neues Wohnen: Familie Kleinhenz hat aus einem alten Hof in Sulzheim ein Schmuckstück gemacht

Plus Markus und Judith Kleinhenz haben einen alten Bauernhof in ein malerisches Anwesen verwandelt. Der Landkreis Schweinfurt würdigte das mit einem Gestaltungspreis.

Von Silvia Eidel

Malerisch, großzügig, zum Wohlfühlen: Attribute, die einem beim Betreten des Dreiseithofs mitten in Sulzheim durch den Kopf schießen. In ein Schmuckstück haben Markus und Judith Kleinheinz das einst leerstehende Anwesen verwandelt, in jahrelanger Arbeit und mit viel Sinn für Ästhetik, Geschichte und Nachhaltigkeit. Ihr Engagement würdigte der Landkreis Schweinfurt mit dem Gestaltungspreis "Punctum".

Die Ortskerne lebendig zu halten, Flächen zu sparen und eine Innenentwicklung zu fördern, hat sich der Landkreis auf die Fahnen geschrieben. Vier besonders gelungene Bau- und Sanierungsprojekte erhielten deshalb Ende 2023 den Gestaltungspreis, um anderen Bauwilligen Mut zu machen, in die Kernorte zu investieren.

