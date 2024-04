Hollstadt

Alte VW-Busse als Liebhaberstücke: Wie ein Automechaniker in Rhön-Grabfeld von dem Oldtimer-Boom profitiert

Einzelunternehmer Swen Halbig richtet in seiner "Boxengarage" in Hollstadt alte Autos wieder her.

Plus Alte Autos sind oft Liebhaberstücke, Geldanlage oder beides. Ihre Beliebtheit ist groß. Swen Halbig aus Hollstadt kann vom Boom um Oldtimer leben.

Von Jürgen Haug-Peichl

Oldtimer sind in Deutschland ein Milliardengeschäft – Mobilitätswende hin oder her. Alte Autos werden mitunter sogar zur Geldanlage, häufiger jedoch zu gehätschelten Liebhaberstücken. Auch in einer Garage in Rhön-Grabfeld spielen in die Jahre gekommene Busse eine große Rolle.

Früher war das Anwesen von Swen Halbig ein Aussiedlerhof am Rand von Hollstadt. Sein Großvater hielt dort Vieh. Seit 2007 geht es in den ehemaligen Ställen um Blech und Bremsen. Denn Halbig hat sich darauf spezialisiert, alte T-Modelle von VW herzurichten. Die Nachfrage nach diesen oft als Campingmobil genutzten Bussen steige, erzählt der 46-Jährige.

