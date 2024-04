Kreis Haßberge

17:00 Uhr

Diskriminierung an der Kasse im Supermarkt? Warum sich Margot Dümler aus Zeil über Edeka, Lidl und Co. ärgert

Plus Supermärkte und Discounter bieten Nutzerinnen und Nutzern der unternehmenseigenen Apps teils exklusive Rabatte. Die 76-Jährige übt daran deutliche Kritik.

Von Rebecca Vogt

Zuletzt kostete der Blumenkohl statt 1,99 nur noch einen Euro. Jetzt sind auch die Kartoffeln knapp einen Euro günstiger. Margot Dümler deutet auf einen Werbeprospekt von Edeka, der vor ihr auf dem Tisch liegt. "Das ist meiner Meinung nach Diskriminierung und grenzt an Nötigung", sagt sie. Gemeint ist die Preispolitik der Supermarkt-Kette. Bereits vor Monaten habe sie festgestellt, dass für Kundinnen und Kunden unterschiedliche Preise gelten, berichtet die 76-Jährige. Wer die Edeka-App nutze, erhalte wesentlich höhere Rabatte als die übrigen Kundinnen und Kunden.

Es ist aber nicht nur die Edeka-Kundschaft, die von Rabatten in der App profitiert. Das Ganze ist ebenso Praxis bei anderen Supermärkten und Discountern, wie Margot Dümler festgestellt hat. Die Zeilerin blättert in einem Prospekt von Lidl. Dort ist gerade die Tafel Schokolade von Milka im Angebot. Statt 1,35 Euro sind 0,65 Euro als Preis ausgewiesen. Ein Rabatt von 51 Prozent. Allerdings links oben in der Ecke mit dem Hinweis versehen: "Nur gültig mit Lidl Plus". Also der App des Discounters. "Der Hinweis ist so klein geschrieben, den übersieht man leicht", meint Dümler.

