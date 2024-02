Kolitzheim

04:00 Uhr

Altes Haus mit Seele gesucht – und in Kolitzheim in einem ehemaligen Pfarrhaus gefunden

Plus Ein geschichtsinteressiertes Paar haucht dem alten Pfarrhaus in Kolitzheim gerade neues Leben ein und zeigt, warum es sich lohnt, Altes zu bewahren.

Von Rosemarie Füglein

Ein eisiger Januartag. Das Thermometer ist unter null gefallen, auch im Haus. Aber durch die großen Fenster des alten Pfarrhauses in Kolitzheim strahlt die Mittagssonne. "Es war dieses Licht, vielmehr die Licht- und Schattenspiele in den großen Räumen, die mich beim ersten Betreten des Hauses sofort dafür einnahmen", sagt Simone Werr. Die gebürtige Fürtherin ist Wirtschaftsingenieurin und arbeitet in der Medizintechnik – und als Fotografin, daher ihr feines Gespür für Licht.

"Kennenlernen 2018, Hochzeit 2022, Haussanierung 2023?" schrieben die 36-Jährige und ihr aus Giebelstadt stammender, 41-jähriger Mann Christian Werr in ihrer Bewerbung an die katholische Kirche, die das Haus im Herbst 2022 im Internet zum Verkauf anbot. Sie versprachen: "Wir möchten dieses alte Schmuckstück aus dem Winterschlaf holen und behutsam – mit Rücksicht auf Altes und Ursprüngliches und auf all die wunderschönen Details, die das Pfarrhaus zu bieten hat – in die Moderne transportieren."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen