Lohr

15.03.2023

Alyssa Chaplin aus Lohr beichtet dem RTL-"Bachelor", dass sie noch verheiratet ist

Plus Ein Auf und Ab erlebte die Kandidatin aus Lohr in der Folge am Mittwoch: Erst ging sie auf ein Gruppendate mit Junggeselle David Jackson, später folgte ein ernstes Gespräch. Hat sie eine Rose bekommen?

Von Carolin Schulte

Bis zur dritten Folge der aktuellen Staffel der Dating-Show wartete Kandidatin Alyssa Chaplin aus Lohr, bis sie "Bachelor" David Jackson ein Geständnis machte. Dabei war die Folge für die 36-Jährige eigentlich gut gestartet. Mit zwei anderen Frauen ging sie auf ein "Gruppendate" und verbrachte mit dem Junggesellen Zeit auf einer Yacht.

