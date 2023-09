Lohr

16:33 Uhr

Aufregung am ersten Schultag nach der Tötung eines 14-Jährigen in Lohr: Jugendlicher zeigt verbotenes Messer

Die Polizei war am Dienstag mit einigen Einsatzwagen am Schulzentrum in Lohr präsent.

Plus Besorgte Eltern erstatteten am Dienstag Anzeige, nachdem ein Mitschüler ihren Kindern nahe des polizeibewachten Schulhofs in Lohr eine Waffe gezeigt hatte.

Am Dienstag hat ein Facebook-Beitrag bei den zahlreichen Kommentierenden aus Lohr Ängste im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt beim Schulzentrum hochkochen lassen.

"Passt bitte auf eure Kinder auf! Meine Kinder und ein Freund wurden von einem anderen Schüler mit dem Messer auf dem Heimweg bedroht. Polizei ist informiert!", schrieb eine Mutter aus Lohr. Geschehen sei dies kurz nach 12 Uhr auf Höhe des Finanzamts in der Rexrothstraße, keine 200 Meter vom Schulhof entfernt.

