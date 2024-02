Bamberg

21.02.2024

20 Kilometer schlafend auf A70 gefahren? Amtsgericht Bamberg verhängt Geldbuße und Punkt gegen Tesla-Fahrer

In Bamberg musste sich ein Autofahrer vor Gericht verantworten, der am Steuer seines Fahrzeugs geschlafen haben soll und den die Polizei deshalb nur schwer stoppen konnte. (Symbolbild)

Plus Dem Mann wird vorgeworfen, die Technik seines Pkw manipuliert zu haben. Eine Zivilstreife brauchte lange Zeit, bis sie den Wagen stoppen konnte.

Von Udo Güldner

Es soll eine normale Verkehrskontrolle werden. Auf der unterfränkischen Seite des Autobahn-Tunnels "Schwarzer Berg" warten an einem Dezembertag 2022 zwei Polizisten auf "Kundschaft". Was dann passiert, schildert einer von ihnen als Zeuge am Amtsgericht Bamberg. Etwa um halb Zwölf taucht ein Tesla auf. Die Zivilstreife der Verkehrspolizei Bamberg fährt hinterher. Auf Höhe von Viereth-Trunstadt geben sie sich zu erkennen und fordern den Fahrer auf, ihnen zu folgen. Doch der Tesla-Fahrer lässt sich nicht beeindrucken. Die Beamten versuchen ihr Glück noch einmal auf Höhe Bamberg-Hafen. Wieder passiert nichts.

Polizei denkt zunächst an einen medizinischen Notfall

Als sie sich neben und etwas versetzt auch schräg vor den Tesla Modell 3 setzen, glaubt der Polizist seinen Augen nicht zu trauen. "Es war offensichtlich, dass der Fahrzeugführer das Fahrzeug gerade nicht führt". Der Fahrer habe die Augen zu und die Hände nicht am Lenkrad gehabt. "Da wird einem ganz anders", sagte der Polizeibeamte im Zeugenstand. Panik sei ausgebrochen, sie hätten Angst gehabt, es könnte sich um einen medizinischen Notfall handeln. Über Funk ruft die Streifenbesatzung nach Verstärkung.

