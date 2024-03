Iphofen

10:00 Uhr

Am Tropf des Weltkonzerns Knauf: Wie die Stadt Iphofen in wenigen Tagen um dreieinhalb Millionen Euro ärmer wurde

Plus Ohne die Gewerbesteuern seines Weltkonzerns wäre in Iphofen vieles nicht denkbar. Doch die großzügigen Zahlungen sind für die Stadt Fluch und Segen.

Von Eike Lenz

Von einem Rekordjahr ist die Stadt Iphofen 2024 ein gutes Stück entfernt, aber in diesen besonderen Zeiten dürfen Kommunen schon zufrieden sein, wenn sie auf solide Finanzen blicken können. Nachdem die Stadt vor einem Jahr zum dritten Mal die Schwelle von 50 Millionen Euro übersprungen hatte, legte Kämmerer Günther Schell jetzt einen Haushalt von 48,7 Millionen Euro vor, den der Stadtrat am Montagabend einstimmig verabschiedet hat. Dabei zeigten sich abermals die Risiken. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Welche großen Projekte packt Iphofen dieses Jahr an?

Vor allem Investitionen in die Bau- und Verkehrsinfrastruktur gehen ins Geld. Die Fertigstellung der Gaststätte und Museumspädagogik in Mönchsondheim kostet 1,6 Millionen Euro, eine Million fließt noch einmal in den Umbau des ehemaligen Kaufhauses Stöhr in Iphofen, 790.000 Euro ins neue Baugebiet Ost IV, 740.000 Euro in die Erschließung des Industriegebiets Alte Reichsstraße und zwei Millionen Euro in die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Birklingen.

