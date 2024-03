Amateurfußball in Unterfranken: Die Spiele des Wochenendes im Überblick

Von der B-Klasse bis zur Regionalliga: In allen Ligen rollt am Wochenende in Unterfranken der Ball. So läuft das Wochenende im Amateurfußball in der Region.

Viel Sonne am Wochenende und auf den Sportplätzen in Unterfranken ist einiges geboten. Der Fußball von der Regionalliga bis zur B-Klasse läuft wieder und in ganz Unterfranken finden Spiele statt. Ein Überblick über die wichtigsten Spiele von der Rhön bis nach Würzburg und von Haßfurt bis ins westliche Main-Spessart mit den Würzburger Kickers, dem FC 05 Schweinfurt und auch dem ersten Heimspiel des TSV Aubstadt und mit Begegnungen in der Bayernliga, Landesliga Nordwest, den Bezirksligen Ost und West und den Kreisligen aus den drei Spielkreisen.

"Wir müssen mehr Tore schießen": Aubstadt empfängt Bayreuth zum Frankenderby

Fußball-Regionalligist TSV Aubstadt hat mit vier Punkten aus zwei Spielen einen ordentlichen Re-Start nach der Winterpause hingelegt. Womit Trainer Julian Grell in seiner Einschätzung der durchwachsenen Testpartien bestätigt wurde: "Es ist schön zu sehen, wie wir uns wieder von Spiel zu Spiel steigern. In Nürnberg (beim 1:1 gegen die U23 des Club) haben wir die beste erste Halbzeit seit langem gespielt." Diesen Samstag empfängt "Abschd" um 14 Uhr im Frankenduell die "Oldschdod" (Altstadt), die SpVgg Bayreuth aus der Wagnerstadt.

Wildersinn fordert nach 4:0 gegen Ansbach in Aschaffenburg "eine Steigerung" von den Würzburger Kickers

Ein echtes Derby ist die Auswärtspartie der Würzburger Kickers in der Fußball-Regionalliga bei Viktoria Aschaffenburg an diesem Samstag nicht. Nicht nur, dass die Distanz zwischen den beiden größten unterfränkischen Städten mit 80 Autobahn-Kilometern dafür etwas groß wäre. Auch fehlt es dem Vergleich an historischen Geschichten und Anekdoten, nachdem die Aschaffenburger bis zur Gründung der bayerischen Regionalliga im Jahr 2012 für lange Zeit als bayerischer Klub in hessischen Ligen gekickt hatten. Eine echte Rivalität zwischen den beiden unterfränkischen Traditionsklubs ist auch deshalb nicht entstanden. Und doch besitzt die Auseinandersetzung im Stadion am Schönbusch einen besonderen Reiz. Schon alleine weil die Viktoria im Hinspiel gepiesackt hatte und beim 1:1 einen Punkt vom Dallenberg entführte. Was vor dem Unterfranken-Vergleich wichtig ist:

Luca Trslic vor dem Derby in Bamberg: "Wir müssen gleich ein, zwei Statements setzen"

Na, Herr Reitmaier, wo haben Sie denn ein paar Tische reserviert zur Feier des Derby-Sieges? Die nicht ganz ernst gemeinte Frage, ob vielleicht in einer der Bamberger Kult-Brauereigasthöfe "Fässla", "Spezial" oder "Greifenklau", konterte der Trainer des Fußball-Regionalligisten FC 05 Schweinfurt ganz professionell mit: "Reserviert ist für uns nur der Platz im Fuchs-Park-Stadion am Samstag und 14 Uhr." Dort und dann findet das Derby-Rückspiel beim FC Eintracht Bamberg statt. "Erst steht die harte Arbeit an."

FV 04 Würzburg fährt selbstbewusst zum Tabellenführer und meldet einen weiteren Neuzugang

Bei FV-Trainer Philipp Eckart drehte sich in dieser Woche vieles um den vergangenen als auch um den nächsten Gegner. An diesem Samstag, 9. März, tritt der FV 04 Würzburg in der Fußball-Bayernliga Nord beim VfB Eichstätt an (14 Uhr, Liqui-Moly-Stadion).

Warum der TSV Abtswind vor dem Heimspiel gegen Hof extra noch mal seine Tore kontrolliert

Wenn der TSV Abtswind an diesem Samstag, 9. März, die SpVgg Bayern Hof in der Fußball-Bayernliga Nord empfängt (16 Uhr, Kunstrasenplatz), werden die Abtswinder Verantwortlichen wohl besonders darauf achten, dass die Tore auf dem Kunstrasenplatz fest in den Verankerungen sitzen.

Vor dem Spitzenspiel gegen Haibach: Große Vorfreude und kleiner Kader beim TSV Karlburg

Die Vorfreude auf das Spitzenspiel der Fußball-Landesliga Nordwest gegen den SV Alemannia Haibach (3. Platz/40 Punkte) im heimischen "Fundamentum Sportpark", das am Samstag, 9. März, um 16 Uhr angepfiffen wird, ist groß beim TSV Karlburg (1./46), das Aufgebot von TSV-Trainer Markus Köhler ist indes eher klein. Bereits vor Wochenfrist hatten beim 1:0-Sieg beim TSV Mönchröden Paul Karle, Max Lambrecht (beide verletzt) sowie Sebastian Fries (als Lehrer beim Schulskikurs) gefehlt, das Trio fällt auch gegen Haibach aus. Dazu gesellen sich mit Jonas Leibold (privat verhindert), Nico Kuß, Markus Mjalov (beide erkrankt) sowie Jan Martin (beruflich verhindert) weitere Ausfälle.

Torwart Simon Mai möchte mit der FT Schweinfurt etwas Verrücktes schaffen

Vor dem Heimspiel der FT Schweinfurt am Samstag (15 Uhr) gegen den TSV Großbardorf kommen beim FTS-Schlussmann Simon Mai Erinnerungen hoch. Seinen ersten Bayernliga-Spieltag 2015 mit dem FC Sand – auch wenn er bei diesem Spiel Ersatztorhüter war – vor 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern beim TSV Großbardorf, bezeichnet der heute 28-Jährige als "einschneidendes Erlebnis".

Schnelles Wiedersehen mit dem Ex: Auf Stefan Kraus wartet ein spezieller Rückrundenauftakt

Nein, die Heimkabine in Wollbach werde er am Sonntag nicht versehentlich ansteuern, glaubt Stefan Kraus. Ganz so selbstverständlich ist das nun aber auch nicht. Immerhin war Kraus gut fünf Jahre lang Trainer bei der SG Unsleben/Wollbach, ehe er im September nach einem Fehlstart mit nur einem Sieg aus den ersten fünf Spielen zurücktrat. An diesem Sonntag kehrt Kraus jetzt mit seinem neuen Verein, der SG Unterweißenbrunn/Ginolfs/Weisbach, an seine alte Wirkungsstätte zurück. Besonders brisant: Beide Teams stecken aktuell im Tabellenkeller der Kreisklasse Rhön 2 fest und sind dringend auf Punkte angewiesen.