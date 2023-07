Schweinfurt

09:58 Uhr

Amokdrohung an Schweinfurter Schule: Polizei hat Verdächtigen festgenommen

Polizeieinsatz an einer Schweinfurter Schule. Ein Mann hatte mit einem Amoklauf gedroht.

Plus Ein Mann hat gegenüber einer Schülerin einen Amoklauf an der Adolf-Kolping-Schule in Schweinfurt angekündigt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Von Manfred Schweidler

Großeinsatz in Schweinfurt nach der Drohung mit einem Amoklauf. Die Polizei hat am Donnerstagmorgen den Bereich rund um die Adolf-Kolping-Schule im Stadtteil Bergl abgesperrt. Ein Mann soll gegenüber einer Schülerin einen Amoklauf angekündigt haben.

"Wir sind mit zahlreichen Kräften vor Ort", betont das Polizeipräsidium Unterfranken, und warnt: "Bitte meidet den Bereich!"

