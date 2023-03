Horhausen

09:30 Uhr

Amtsgericht Haßfurt: Urteil gegen den Todesfahrer von Horhausen wird rechtskräftig

Plus Die Beteiligten im Raserprozess hatten bis Donnerstag Zeit, Rechtsmittel einzulegen. Der Angeklagte verzichtete schon vor Ablauf der Frist auf diesen Schritt.

Von Lukas Reinhardt

Nun steht es fest: Das Urteil im Raserprozess gegen einen 33-jährigen Mann aus dem Landkreis Haßberge, der am 10. April 2022 den tödlichen Unfall auf der Mainbrücke bei Horhausen verursacht hat, ist rechtskräftig. Das geht aus einer Pressemitteilung des Amtsgerichts Haßfurt hervor. "Rechtsmittel wurden weder von Verteidigung, noch Staatsanwaltschaft noch den Vertretern der Nebenklage eingelegt", heißt es in dem Schreiben vom Freitagmorgen. Der Angeklagte selbst habe vielmehr schon vor Ablauf der Frist am Donnerstag auf diesen Schritt verzichtet und das Urteil angenommen. Er werde in den nächsten Wochen zum Strafantritt geladen.

