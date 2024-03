Frauenland

17:00 Uhr

Amtsgericht Würzburg: Rentner erschleicht 15.700 Euro Corona-Hilfen und verzockt sie in einer Spielbank

Knapp 16.000 Euro erschlichene Corona-Hilfen verzockte ein Rentner in einer Spielbank.

Plus Ein Tipp von einem Bekannten machte einen Rentner zum Corona-Betrüger. Am Amtsgericht Würzburg versuchte er sich mit einer kuriosen Begründung rauszureden.

Von Franz Barthel

Vor dem Amtsgericht Würzburg musste sich kürzlich ein 81-Jähriger verantworten, der unrechtmäßig erlangte Corona-Hilfen in Höhe von 15.700 Euro in einer Spielbank in Bad Homburg (Hessen) verzockt hatte. Ein Schaden, meinte der Angeklagte, sei genaugenommen nicht entstanden, weil er das Geld dem Staat doch über die Spielbank gleich wieder zurückgegeben habe.

Es dürfte die seit Langem originellste – wenn natürlich auch nicht zutreffende – Antwort eines Angeklagten auf die Frage von Richter Jürgen Weber gewesen sein, warum er den Staat in der Corona-Zeit mit falschen Angaben betrogen hat: Es ging um Subventionsbetrug in drei Fällen.

