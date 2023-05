Würzburg/Aschaffenburg

04:00 Uhr

Amtsleiter aus Unterfranken über die Kontrolle der Wasserentnahmen: "Wir können nur Schlimmeres verhindern"

Plus Wer Wasser aus der Natur entnehmen darf, muss die verwendete Menge melden. Der Chef des Wasserwirtschaftsamtes Aschaffenburg sagt, warum es in der Praxis anders läuft.

Von Angelika Kleinhenz

Wer Wasser aus der Natur entnimmt, braucht eine Genehmigung vom Landratsamt oder der kreisfreien Stadt. Die Kontrolle der Wasserentnahmen ist Aufgabe der Wasserwirtschaftsämter. In Unterfranken sollen also die Fachleute in den beiden Wasserwirtschaftsämtern Aschaffenburg und Bad Kissingen sicherstellen, dass jede neue Wasserentnahme noch verträglich ist für die Natur und dass niemand Wasser klaut. Damit niemand mehr entnimmt, als ihm zusteht, muss die tatsächlich entnommene Menge dem Landratsamt im Folgejahr gemeldet werden. Das Landratsamt gibt die Daten an das Wasserwirtschaftsamt weiter. So die Theorie.

Eine gemeinsame Recherche von Main-Post und Bayerischem Rundfunk legt offen: Bei fast 60 Prozent aller knapp 1900 Wasserentnahme-Rechte in Unterfranken - die Trinkwasserversorger nicht mitgerechnet - haben die Entnehmer den Behörden in den Jahren 2018 bis 2021 nicht gemeldet, wie viel Wasser sie tatsächlich aus Brunnen, Quellen, Bächen, Flüssen und Seen entnommen haben.

