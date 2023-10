Schweinfurt

16.10.2023

An die Bombardierung Schweinfurts am 14. Oktober 1943 erinnert: 229 schwere US-Bomber luden ihre tödliche Fracht ab

Plus 80 Jahre Schwarzer Donnerstag: Mit einer Gedenkstunde, einer Spurensuche-App und einem Vortrag wurde der verheerenden Luftschlacht von 1943 gedacht.

Von Uwe Eichler

Einen subversiven Abgesang auf die Nazipropaganda hatte es mehr als eine Woche vor dem großen Sterben gegeben. Das Schweinfurter Publikum soll begeistert mitgesungen haben. Erfolgssängerin Lale Andersen war am 3. und 4. Oktober 1943 im Evangelischen Gemeindehaus aufgetreten, mit ihrem Evergreen "Lili Marleen" und diskret. Die NS-Zensur mochte das "morbide", "depressive" und "wehrkraftzersetzende" Soldatenlied nicht, das auf allen Seiten der Front populär war, über ein im Krieg getrenntes Liebespaar.

Am 14. Oktober, um 14.40 Uhr, bei schönstem Sonnenschein, erreichten 229 schwere US-Bomber B-17 die Rüstungshochburg am Main, von wo aus mehr als die Hälfte der deutschen Kugellagerproduktion an die Front geworfen wurde. Die Luftschlacht, der zweite von 22 Angriffen, endete für beide Seiten im Debakel. Mehr als 60 "Fliegende Festungen" wurden abgeschossen, an die 600 Amerikaner starben. Am Boden ließen 276 Zivilisten ihr Leben, darunter 78 "Fremdarbeiter".

