Main-Spessart

17:00 Uhr

An zwei Vorfällen mit toten Schafen im Spessart und in MSP war diesmal kein Wolf schuld

Plus Das Landesamt für Umwelt hat aktuelle Erkenntnisse zu Wolfsverdachtsfällen in den Landkreisen Main-Spessart und Aschaffenburg veröffentlicht.

Von Björn Kohlhepp

Die beiden Wolfsverdachtsfälle vom 7. und 8. November im Landkreis Aschaffenburg und im Landkreis Main-Spessart mit zwei toten Schafen haben sich nicht bestätigt. Bei dem gerissenen Schaf am 7. November deute laut Mitteilung vom Landesamt für Umwelt (LfU) alles auf einen Übergriff durch einen Hund hin. Weiterhin seien Hinweise einer Nachnutzung durch einen Fuchs ermittelt worden. Bei dem zweiten Vorfall, der in Main-Spessart stattfand – wobei das LfU nicht mitteilt, wo –, gibt es Hinweise auf eine natürliche Todesursache.

Weil ein Video aus Mittelsinn vom 8. November vermutlich einen Wolf zeigt und es Ende November Verdachtsfälle in Spessartnähe gab, ist der aktuellste Wolfsnachweis in der Rhön von Interesse. Am 16. November waren erneut die aus dem Spessart dorthin abgewanderte Wölfin GW3092f und der männliche Wolf GW3222m gemeinsam im Landkreis Rhön-Grabfeld aktiv. Mit Spannung wird deshalb erwartet, ob die beiden Wölfe einzeln oder gemeinsam seither wieder in Spessartnähe herumzogen oder ob bei den Wolfsverdachtsfällen am 25. in Detter (Lkr. Bad Kissingen) sowie am 22. und 30. November im hessischen Main-Kinzig-Kreis ein anderes Tier der Angreifer war.

