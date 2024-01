Waigolshausen

21.01.2024

Anfrage des Landratsamtes abgelehnt: "Riesengroßer Einschnitt ins Dorfleben"

Plus Gemeinderat spricht sich gegen Planungen aus, das Freizeitzentrum Waigolshausen als Notfallreserve für die Unterbringung von Flüchtlingen vorzusehen.

Von Gerald Gerstner

Ins Rathaus nach Waigolshausen gekommen war Steffen Beutert, Leiter des Amtes für Soziales und Flüchtlingsbeauftragter im Landratsamt Schweinfurt, um den Gemeinderat in der ersten Sitzung des neuen Jahres dafür zu gewinnen, dem Landkreis Schweinfurt das örtliche Freizeitzentrum als Notunterkunft für 150 Flüchtlinge im Rahmen einer präventiven Winter-Nottfallreserve zur Verfügung zu stellen.

Zwar erhielt Beutert Anerkennung für seinen hartnäckigen Einsatz um Zustimmung, was aber nichts daran änderte, dass sich die große Mehrheit des Gemeinderates am Ende gegen die Anfrage des Landratsamtes aussprach. Wie Beutert dem Gemeinderat berichtete, hat die Regierung von Unterfranken die Kreisverwaltungsbehörden aufgefordert, in jedem Landkreis winterfeste Notunterkünfte mit 200 Plätzen als sogenannte Winter-Notfallreserve vorzuhalten.

