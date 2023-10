Wohnrod

17:00 Uhr

Angeblich fünf Wölfe bei Wohnrod im Spessart gesehen: Wolfsexperten haben keine Erklärung

Plus Eine Frau glaubt, dass sie beim morgendlichen Gassigehen ein Rudel Wölfe gesehen hat. Im Spessart gibt es aber bisher kein Rudel, und durchziehende Wolfsrudel gebe es eigentlich nicht.

Von Björn Kohlhepp

Die ungewöhnliche Beobachtung einer älteren Wohnroderin kursiert derzeit in den Sozialen Netzwerken. Sie glaubt, dass sie am Sonntagmorgen vorvergangener Woche kurz hinter dem Wohnroder Ortsschild in etwa 120 bis 150 Meter Entfernung fünf oder sechs Wölfe über die Straße hat laufen sehen.

Wir haben uns mit der Frau getroffen, die uns die Stelle zeigt, wo sie die vermeintlichen Wölfe zwischen einem Ortsschild und der etwas außerhalb gelegenen Frickenmühle gesehen haben will. Die Augenzeugin klingt glaubwürdig, möchte aber anonym bleiben, weil sie Belästigungen fürchtet. Expertinnen und Experten können sich auf diese Geschichte keinen Reim machen.

