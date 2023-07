Würzburg

03.07.2023

Angeklagt wegen sexuellen Übergriffs: Betrunkener schließt falsche Wohnung auf und legt sich zu fremder Frau

Ein ungewöhnlicher Prozess fand am Amtsgericht Würzburg statt: Ein betrunkener Mann war im Bett der falschen Frau gelandet und wegen eines sexuellen Übergriffs angeklagt.

Plus Ein Mann bekommt von einer Freundin einen Wohnungsschlüssel - und landet damit im falschen Schlafzimmer. Wie das Amtsgericht Würzburg den Fall entschieden hat.

Von Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

Manche Anklage vor dem Amtsgericht klingt so merkwürdig, dass man sie kaum glauben mag: Etwa die über einen 48-jährigen Würzburger, der erklären sollte, warum er dreimal Pech gehabt hat: Erst landet er bei der falschen Frau im Bett, dann beim Notarzt und jetzt vor Gericht.

Der Fall beginnt an einem Maiabend 2022: Eine Frau wartet auf einen Freund, der bei ihr übernachten will. Es ist eine Freundschaft zwischen zwei chronisch kranken Menschen, die sich auf Kur kennengelernt haben. Sie ist müde, aber der Mann lässt auf sich warten. Irgendwann ist sie es leid: Sie legt den Wohnungsschlüssel auf den Briefkasten an der Haustür, schreibt ihm das und legt sich schlafen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen