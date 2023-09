Kitzingen

04:00 Uhr

Angeklagte Ehefrau im Prozess um Millionen-Betrug bei Kitzinger Pflegedienst freigelassen

Im Nürnberger Prozess um einen Millionen-Betrug bei einem Pflegedienst in Kitzingen ist eine Mitangeklagte (hier mit ihrem Verteidiger) freigelassen worden. Ihr Mann und Sohn bleiben in Untersuchungshaft.

Plus Die Richter sehen im Prozess um einen Pflegedienst in Kitzingen bei der Angeklagten keinen dringenden Tatverdacht mehr. Dafür rückt eine Geliebte des Mannes in den Fokus.

Von Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

Überraschung während des Prozesses um Millionen-Betrug eines Würzburger Pflegedienstes in Kitzingen: Die mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn angeklagte 47-jährige Mitbetreiberin des ambulanten Pflegedienstes "Theresa" ist nach 15 Verhandlungstagen am Landgericht Nürnberg nach einer Haftprüfung freigelassen worden. Dies bestätigten auf unsere Anfrage ein Sprecher des Gerichts sowie ihre zwei Verteidiger.

Kein dringender Tatverdacht mehr gegen die Ehefrau

Auffallend war schon zuvor: Die 47 Jahre alte Friseurin hatte sich als einzige der drei Angeklagten vor Gericht klar zu der Anklage geäußert. Sie wies den Vorwurf des gemeinsamen Handelns als Bande zurück, wie eine Gerichtssprecherin bestätigte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen