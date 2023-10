Würzburg

Angriff der Hamas: Rund 130 Menschen solidarisieren sich mit Israel am Unteren Markt in Würzburg

Seit Samstagmorgen wird Israel aus dem Gazastreifen massiv angegriffen. Tausende Raketen sind von den Terroristen der Hamas auf Israel gefeuert worden. Aus diesem Grund rief die Deutsch-Israelische Gesellschaft zu einer Solidaritätskundgebung am unteren Markt in Würzburg auf.

Von Patrick Wötzel Artikel anhören Shape

Zwei Tage nach Beginn des brutalen Angriffs der Palästinenser-Organisation Hamas fanden am Montag in zahlreichen deutschen Städten Solidaritätskundgebungen für Israel statt – so auch in Würzburg: Gut 130 Menschen, darunter zahlreiche Mitglieder der israelischen Gemeinde, versammelten sich am unteren Markt.

Dort, wo sie mit Israel-Flaggen und Transparenten standen, befand sich bis zum Mittelalter das jüdische Viertel, die Marienkapelle steht an der Stelle der früheren Hauptsynagoge. Aufgerufen zur Kundgebung hatte die Deutsch-Israelische Gesellschaft, gekommen waren neben einigen Lokalpolitikern von Grünen, CSU, SPD und ÖDP auch Oberbürgermeister Christian Schuchardt und die am Vortag neu gewählte CSU-Landtagsabgeordnete Andrea Behr.

