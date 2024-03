Marktheidenfeld/Würzburg

13:00 Uhr

Angriff während der Suche nach Mäusen im Restaurant: Gastronom aus Marktheidenfeld zu Haftstrafe verurteilt

Der Angeklagte (links) aus dem Landkreis Main-Spessart beim Prozessauftakt am Landgericht in Würzburg.

Plus Wegen gefährlicher Körperverletzung mit einem Brecheisen muss ein Wirt ins Gefängnis. Kurz vor der Urteilsverkündung verteilte er Briefe an Prozessbeteiligte.

Von Jonas Keck

Nach dem Angriff auf seinen Geschäftspartner ist ein Gastronom aus dem Landkreis Main-Spessart am Freitag vom Landgericht Würzburg zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Der Mann hatte im August 2023 mehrmals mit einem Brecheisen auf den Geschädigten eingeschlagen.

Die Geschäftspartner stritten sich wegen der unhygienischen Bedingungen in einem Restaurant in Marktheidenfeld. Der Geschädigte soll dabei auch Kritik an der Familie des Angeklagten geäußert haben. Als er sich auf den Boden kniete, um unter der Waschmaschine nach etwaigen Mäusen zu sehen, schlug der Gastronom mit einem Brecheisen auf ihn ein. Der Mann erlitt der Anklage zufolge eine klaffende Platzwunde. Es kam zum Kampf zwischen den beiden, bei dem der Geschädigte die Oberhand gewinnen konnte.

