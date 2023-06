Würzburg

04:09 Uhr

Ansturm auf Photovoltaikanlagen: Unterfränkische Experten zeigen, was beim Kauf wichtig ist

Wer sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzen will, sollte deren Größe genau berechnen. Wichtig ist auch, wie viel Strom der Anlage im Haus verbraucht wird.

Plus Wann rechnet sich eine Anlage für Solarstrom? Wie groß sollte sie sein? Macht eine Batterie Sinn? Fachleute aus der Region geben Antworten auf aktuelle Fragen.

Von Jürgen Haug-Peichl Artikel anhören Shape

Solarstrom boomt: Die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen auf privaten Hausdächern oder an Balkonen ist laut Bundesnetzagentur zwischen 2019 und 2022 um das Dreifache gewachsen - Tendenz weiter steigend.

Das spüren derzeit zum Beispiel Judith Maertsch vom Verbraucherservice Bayern und Andreas Stephan vom Center for Applied Energy Research (CAE, früher ZAE) in Würzburg. Das Interesse der Privathaushalte an Solarenergie sei außerordentlich groß, entsprechend auch die Zahl der Anfragen. Vor diesem Hintergrund geben die beiden Fachleute Tipps, worauf Interessierte vor dem Kauf einer Photovoltaikanlage achten sollten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

