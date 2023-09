Würzburg

13:55 Uhr

Anwältin des 14-jährigen Tatverdächtigen von Lohr fordert Rücksicht auf die Angehörigen

Polizeiautos stehen am vergangenen Freitag beim Tatort auf dem Gelände des Schulzentrums Nägelsee in Lohr, wo ein 14-Jähriger getötet wurde.

Plus Am ersten Tag des neuen Schuljahres in Lohr wollen Anwältinnen, Lehrkräfte und auch Polizei die Menschen vor Anfragen der Medien zum Tod eines 14-Jährigen abschirmen.

Die Anwältinnen des 14 Jahre alten mutmaßlichen Schützen von Lohr fordern die Medien und die Öffentlichkeit auf, die Familie des Verdächtigen in Ruhe zu lassen. Die Familie sieht sich offenbar Anfeindungen ausgesetzt.

Die Würzburger Strafverteidigerin Vanessa Gerber und ihre Lohrer Kollegin Melanie Raacke vertreten den 14-Jährigen, der am Freitag nahe des Schulzentrums Nägelsee in Lohr einen gleichaltrigen Mitschüler mit einer großkalibrigen Pistole erschossen haben soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

