Anwohner am Marktplatz sind genervt von den Montagsdemonstrationen: Sind alternative Wege durch Bad Neustadt möglich?

Auch nach Corona versammeln sich Demonstranten jeden Montag lautstark in der Innenstadt von Bad Neustadt. Im Stadtrat zeigt man sich genervt und machtlos.

Sie hatten den höchsten Zulauf zu der Zeit, als die Corona-Pandemie in den Jahren 2021 und 2022 ihren Höhepunkt erreichte – Corona-Demonstrationen. Teilweise Hunderte von Menschen zogen immer montags durch Bad Neustadt und demonstrierten gegen Impfungen oder andere Corona-Einschränkungen.

Inzwischen ist die Teilnehmerzahl sehr überschaubar geworden, doch die Demonstrationen gibt es auch ohne Corona-Bezug immer noch jeden Montag. Der Marktplatz bildet jeweils den Start- und Endpunkt. Gerade der Abschluss einer jeden Demonstration und der dazugehörigen Lautstärke mit Trommeln stört viele Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstadt, wie Stadträtin Christiane Hanshans in der jüngsten Stadtratssitzung mitteilte.

Christiane Hanshans: Lärmbelästigung und weniger Lebensqualität

Die freie Meinungsäußerung sollte selbstverständlich gewahrt bleiben. "Aber das ist belastend für die Anlieger und eine Lärmbelästigung jeden Montag", so Hanshans. Der Stadträtin zufolge gehe so Lebensqualität verloren und die Attraktivität der Innenstadt leide.

"Wenn wir die Innenstadt weiter beleben wollen, sollten wir uns dafür starkmachen, dass man nach über eineinhalb Jahren alternative Standorte findet." Sie bittet um ein Gespräch der Verwaltung mit dem Landratsamt, welches die Demonstrationen genehmigt.

Was Bürgermeister Michael Werner zu den Demos sagt

Bürgermeister Michael Werner versteht den Ärger und die steigende Frustration, verweist aber auf das Demonstrationsrecht eines jeden Einzelnen. Erst vor kurzem fand zum Thema ein Treffen mit dem Landratsamt und der Polizei statt. "Die Demonstrationen werden ordnungsgemäß angemeldet und geben jeweils den Marktplatz als Start- und Zielpunkt vor. Den können wir nicht beeinflussen oder verschieben. Uns sind die Hände gebunden", sagt das Stadtoberhaupt.

Bettina Wagner fragte, ob "das Getrommel und Gesinge" bis in die späten Abendstunden genehmigt werden müsse. Erst ab 22 Uhr könne man als Stadt eingreifen, antwortete Michael Werner. Erst dann könne man wegen Ruhestörung reagieren. Abhilfe schaffen könnte unabhängig davon eine neue Sicherheitssatzung, die die Stadt in der nächsten Sitzung vorstellen will.