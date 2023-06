Würzburg

16:13 Uhr

Apotheken-Protest: Mehr als 500 Menschen gingen in Würzburg mit Trillerpfeifen und Transparenten auf die Straße

Mehrere hundert Apothekerinnen und Apotheker demonstrierten am Mittwoch in der Würzburger Innenstadt. Sie protestierten unter anderem für eine bessere Versorgung der Kunden, angemessene Honoraranpassung und Unterstützung der Wirtschaft durch Produktion und Vertrieb der Medikamente im Inland.

Plus Apotheker-Streik und Protestzug: Mit verschiedenen Aktionen machten am Mittwoch die Apotheker auf ihre Forderungen an die Politik aufmerksam. Was sie verlangen.

Von Patrick Wötzel Artikel anhören Shape

Bundesweit hatten am Mittwoch nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) mehr als 80 Prozent der Apotheken geschlossen, in etwa zwanzig deutschen Städten, sechs davon in Bayern, gab es Protestveranstaltungen. In Würzburg sind am Apotheken-Protesttag mehr als 500 Menschen mit ihren Forderungen an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) lautstark auf die Straße gegangen.

Mit einem lautstarken Trillerpfeifen-Konzert zogen die Protestierenden durch die Innenstadt

Während Medikamente auch in Unterfranken am Mittwoch nur im Notdienst zu erhalten waren, versammelten sich die Apothekerinnen und Apotheker aus dem Regierungsbezirk zusammen mit ihren Mitarbeitenden, Auszubildenden und Studierenden um 11 Uhr am Hauptbahnhof. Von dort aus zogen sie mit einem lautstarken Trillerpfeifen-Konzert auf dem üblichen Weg durch Kaiserstraße, Obere Juliuspromenade und Schönbornstraße zum unteren Markt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen