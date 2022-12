App schlägt Alarm: Baden-Württemberg wirklich am Rande des Stromausfalls?

Die App „Stromgedacht“ des Netzbetreibers TransnetBW hat am Mittwoch erstmals eine angespannte Situation im Netz angekündigt. Ab 14 Uhr sollten die Baden-Württemberger Strom sparen. War die Versorgung in Gefahr?

Eine Meldung von TransnetBW hat am Mittwoch für Aufsehen gesorgt – und für Verunsicherung. Der Netzbetreiber aus Stuttgart hatte seine Kunden per App auf eine „angespannte Netzsituation“ hingewiesen. Aber stand Baden-Württemberg wirklich „vor dem Blackout“, wie das Nachrichtenportal ‚Welt.de‘ geschrieben hat? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist am Mittwoch passiert?

Um 14 Uhr sprang bei knapp 10.000 Nutzern der „Stromgedacht“-App die Warnampel auf Rot. Sie wurden damit aufgefordert, ihren Stromverbrauch zu reduzieren, indem sie zum Beispiel einen Waschgang verschieben oder Elektrogeräte mit Akku verwenden. Bereits ab 0 Uhr hatte die Anwendung „Gelb“ angezeigt und damit angekündigt, dass es am frühen Nachmittag zu einer angespannten Netzsituation kommen werde. Ab 15 Uhr war dann wieder alles im grünen Bereich.

Die Stromversorgung sei am Mittwoch rund um die Uhr gesichert gewesen, erklärt TransnetBW-Sprecherin Claudia Halici. Die Gefahr eines Blackouts bestand demnach nicht – Entwarnung. Allerdings wurde die Netzsituation von TransnetBW als angespannt eingestuft worden, weil sich ein „außergewöhnlich großer Redispatch-Bedarf“ abgezeichnet hatte.

Habeck: Keine Blackouts im Winter Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht die Stromversorgung in Deutschland in diesem Winter als gesichert an. Es seien keine Blackout-Szenarien wegen einer Unterversorgung der Kapazitäten zu befürchten. Es seien alle Kapazitäten am Netz. Deutschland sei sogar in der Lage, Frankreich mit Strom auszuhelfen. „Die Verfügbarkeit von Energie für die elektrische Stromerzeugung ist für diesen Winter gesichert“, sagte Habeck. (dpa)

Wie funktioniert ein Redispatch?

Netzbetreiber wie TransnetBW planen jede Stunde Echtzeit im Netzbetrieb im Voraus. Ein Redispatch ist vereinfacht gesagt eine Planänderung: eine Maßnahme, mit der dafür gesorgt wird, dass die Leistung im Netz konstant bleibt und damit der Betrieb stabil und sicher bleibt.

Gerade im Winterhalbjahr wird dies häufiger erforderlich. Wird zum Beispiel an stürmischen Tagen an der Nordsee viel Windkraft erzeugt und im industriereichen Süden viel Energie nachgefragt, können die Übertragungsleitungen an ihre Grenzen stoßen. Damit wieder ein Gleichgewicht herrscht, werden im Norden Windkraftanlagen kurzfristig herunter- oder im Süden Kraftwerke hochgefahren. Allein seit dem 1. Dezember hat TransnetBW dies mehr als 60 Mal angeordnet.

Doch am vergangenen Mittwoch war mehr nötig, um einen Engpass zu vermeiden: 700 Megawatt zusätzliche Leistung musste TransnetBW aus der Schweiz ordern. Welcher Preis hierfür gezahlt wurde, erklärt der baden-württembergische Netzbetreiber nicht.

Die Bundesnetzagentur beziffert die Kosten für alle Redispatch-Maßnahmen in Deutschland 2021 auf rund 990 Millionen Euro. 2020 waren es 375 Millionen Euro. Neben einer Zunahme der Eingriffe hätten auch höhere Großhandelspreise zu dem Anstieg geführt.

Neben hohen Kosten fällt auch CO2 an, wenn Redispatch-Maßnahmen ergriffen werden. Medienberichten zufolge stammten die 700 Megawatt aus der Schweiz vermutlich aus Kohlekraftwerken. Auch das sei Motivation, die Bevölkerung per App zum Mithelfen aufzurufen, erklärt TransnetBW-Sprecherin Halici. Die wirkungsvollste Maßnahme gegen Engpässe im Netz sei aber ein zügiger Netzausbau.

Was bringt die „Stromgedacht“-App von TransnetBW?

Im November hat TransnetBW die „Stromgedacht“-App veröffentlicht. Sie ist keine Warn-App, soll aber Hinweise auf die Netzsituation in Baden-Württemberg geben. „Stromgedacht“ kann kostenlos im App Store von Apple oder im Google Play Store heruntergeladen werden. Die Anwendung informiert die Nutzer, wenn eine angespannte Situation im Stromnetz vorhergesagt wird. Am vergangenen Mittwoch war dies erstmals der Fall.

Die Nutzer können dann mithelfen, das Netz stabil zu halten, indem die ihren Stromverbrauch reduzieren. „Die privaten Verbraucher machen ein Viertel des Stromverbrauchs aus. Damit haben sie eine Wirkung, sind aber nicht die Game-Changer“, sagt Claudia Halici.

Im US-Bundesstaat Kalifornien gibt es ein ähnliches System bereits seit mehr als 20 Jahren. In Frankreich konnte eine entsprechende Aufforderung die Stromnachfrage schon um 800 Megawatt reduzieren – das entspricht der Leistung eines mittelgroßen Kernkraftwerks.

Von einem solchen spürbaren Effekt ist die „Stromgedacht“-App aus Baden-Württemberg mit seinen knapp 10.000 Anwendern zwar noch weit entfernt. Doch gut möglich, dass auch der Wirbel um den vermeintlichen „Blackout“ dabei hilft, ihre Bekanntheit zu steigern. Immerhin können davon die Kunden selbst profitieren: Muss nicht so viel teurer Strom zugekauft werden, belastet das auch den Strompreis für die Endverbraucher weniger stark.