Würzburg

17:00 Uhr

Arbeiten, wann und wieviel man will: Uniklinik Würzburg hat schon 40 Leute zurück in die Pflege geholt

Plus Wer Menschen für die Pflege zurückgewinnen will, muss sie bei ihren Bedürfnissen abholen. Das versucht die Uniklinik mit einer besonderen Jobaktion. Mit Erfolg.

Von Andreas Jungbauer Artikel anhören Shape

Der Personalmangel in der Pflege ist dramatisch: Überall sind Heime, Kliniken oder ambulante Dienste auf der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nicht selten bleiben mittlerweile Betten oder teils ganze Stationen leer. Um Pflegekräfte zu gewinnen, geht das Würzburger Uniklinikum seit Mitte November mit einer besonderen Jobaktion in die Offensive: Arbeiten, wann und wieviel man will – das verspricht "Flex4UKW".

