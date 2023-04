Daheim in den Bergen: Neue Folgen haben bald Premiere - Die Sendetermine von Episode 9 & 10

Liebe und Schmerz in den Bergen: Im Mai werden zwei neue Folgen der Allgäuer Alpensaga gesendet. Es gibt einen Schicksalsschlag und eine schwere Erkrankung.

Darauf haben viele Fans der im Allgäu gedrehten ARD-Fernsehserie „ Daheim in den Bergen “ gewartet: Endlich stehen die Sendetermine der nächsten zwei Folgen fest: Freitags am 5. und 12. Mai geht es weiter mit der Alpensaga rund um die Familien Huber und Leitner. Drehorte sind dafür seit Jahren unter anderem die Alpe Oberberg ( Blaichach ) auf dem Mittag-Berg und ein Hof in Sibratshofen ( Weitnau ). Für die nun erstmals zu sehenden Folgen wurde unter anderem in der Klinik Sonthofen , dem Hotel Traube (Thalkirchdorf), an verschiedenen Stellen inOberstaufen und in der Allgäuhalle in Kempten gedreht.

(Hier lesen Sie, wie man zum Beispiel mit dem Deutschland-Ticket und einer Wanderung die Alpe Oberberg erreicht: „Daheim in den Bergen“ wird auf der Alpe Oberberg im Oberallgäu gedreht. „Muss man fast mal gesehen haben.“ )

{Element}

Neue Folgen von "Daheim in den Bergen" unter anderem in der Allgäuhalle in Kempten gedreht

Genau da könnte mancher ins Grübeln kommen. In der Allgäuhalle wurde doch schon im Jahr 2021 gedreht – mitten in der Pandemie mit einer Crew mit Mundschutz. Und im Vorjahr wurde weitergedreht. Der vermeintliche Verzug liegt einfach daran, dass nach den Dreharbeiten geraume Zeit vergeht, bis ein Film fertig ist. Die nun im ARD-Programm stehenden Episoden neun und zehn wurden tatsächlich schon 2021 gedreht. (Lesen Sie auch: Mediathek "Daheim in den Bergen": Wo kann man alte Folgen als Stream sehen?)

Filmaufnahmen in der Allgäuhalle in Kempten erinnern an die Viehauktionen, die dort früher stattfanden

Das bedeutet aber auch: Die 2022 erfolgten Dreharbeiten dienen bereits für die Episoden elf und zwölf – also zwei weitere Folgen, auf die sich die Fans freuen können.

Die Allgäuer haben viele Jahre immer wieder mit den Dreharbeiten gelebt. Etwa im September 2021, als in der Allgäuhalle in Kempten für Folge neun eine Viehauktion gedreht wurde. Auch wenn sie gestellt war, haben die Szenen in gewisser Hinsicht Nostalgiewert. Sie erinnern daran, dass der Bau für die Allgäuer Herdebuchgesellschaft (heute „Pro Rind“) Jahrzehnte als Viehmarkt- und Auktionshalle diente. Im Mai 2022 wurde dort tatsächlich die letzte Kuh versteigert, weil es nun ein neues Vermarktungszentrum in Unterthingau gibt.

{Element}

Andere Drehorte wie etwa die Klinik Sonthofen kommen in beiden neuen Folgen vor. Zwei Folgen mit Krankenhaus-Szenen lassen nichts Gutes erahnen: Tatsächlich stehen den Huber-Schwestern ein Schicksalsschlag und eine schwere Erkrankung ins Haus.

Wechsel im "Daheim in den Bergen"-Cast: Ein neuer spielt die Folge von Florian Leitner

Auch das Hotel Traube in Thalkirchdorf ist in beiden Folgen ein zentraler Ort, wollen im Film doch Lisa Huber und Florian Leitner gemeinsam in die Hotellerie einsteigen. Die Traube selbst weist aktuell auf ihrer Homepage als Tipp auf die zwei neuen Episoden hin. „Und die Traube ist dabei“, heißt es dort stolz. Gewohnheitsbedürftig für Zuschauerinnen und Zuschauer dürfte allerdings sein, dass Florian Leitner plötzlich so ganz anders aussieht. Und ja: Hier gab es einen Wechsel in der Besetzung: Statt Matthi Faust spielt diese Rolle ab Folge neun nun Florian Panzner.

Die schönsten Allgäuer Bergblicke gibt es wie gehabt von der Alpe Oberberg, die aktuell noch im Wintermodus ist. Die bewirtschaftete und auf verschiedenen Wegen erreichbare Alpe startet Anfang Mai in die neue Saison.

Die neuen ARD-Sendetermine:

„Daheim in den Bergen (9): Die Zweitgeborenen“: 5. Mai, 20.15 Uhr (in der ARD-Mediathek ab 3. Mai 2023 - 20:15)

„Daheim in den Bergen (10): Alte Pfade – Neue Wege“: 12. Mai, 20.15 Uhr (in der ARD-Mediathek ab 10. Mai 2023 - 20:15 Uhr)



Die 2022 gedrehten Folgen elf und zwölf haben die Arbeitstitel „Daheim in den Bergen – Blick nach vorn“ und „Daheim in den Bergen – Schulter an Schulter“. Ihr Sendetermine sind noch offen.





Die neuen Folgen 9 und 10: Die Handlung im Schnelldurchlauf