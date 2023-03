Bad Kissingen

14:30 Uhr

ARD-Show "Unser Lied für Liverpool": TRONG aus Bad Kissingen hatte dank Marijke Amado seinen ESC-Moment

Trong Hieu Nguyen aus Bad Kissingen trat als TRONG am Freitagabend beim ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool" an.

Plus Trong Hieu Nguyen fährt nicht für Deutschland zum Eurovision Song Contest – sondern die Band "Lord of the Lost". Warum der Traum vom ESC für ihn nicht vorbei ist.

Von Julia Back

Zwölf Punkte für TRONG! Als Marijke Amado die Entscheidung der Niederlande verkündete, war er nicht mehr zu halten: Trong Hieu Ngyuen jubelte in der TV-Show "Unser Song für Liverpool" ausgelassen über diesen Erfolg. "Das war mein ESC-Moment", erzählt er einen Tag später.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

