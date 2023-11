Sommerhausen

14.11.2023

Große Überraschung: Deutscher Rotweinpreis geht an ein Weingut aus Sommerhausen

Reinhold Schwarz, Anja Schwarz, Christian Schwarz und Klara Zehnder (v. l . n. r.) auf der Preisverleihung des Deutschen Rotweinpreises in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Plus Das Weingut am Ölspiel in Sommerhausen hat beim Deutschen Rotweinpreis den ersten Platz für Frühburgunder ergattert. Sowas gibt es nicht jedes Jahr für fränkische Rotweine.

Bei der Fränkischen Weinprämierung hatte der 2020er Sommerhausen Ölspiel Frühburgunder trocken Reserve schon Gold gewonnen. Dass er auch den ersten Preis beim Deutschen Rotweinpreis des Weinfachmagazins Vinum gewinnt, ist eine kleine Sensation. Der Sommerhäuser hatte sich gegen alle Konkurrenten, vor allem aus dem Ahrtal durchgesetzt, wo die Hälfte der angebauten Frühburgunder wächst und auch die Preisverleihung stattfand.

Als hochwertiger Burgundertyp sei ein Frühburgunder zwar prädestiniert, in der ersten Liga zu spielen, wie Christian Schwarz erläutert. Er habe aber in Franken keinen großen Stellenwert, sei eher bei den großen Weingütern und Richtung Untermain zu finden. Der Junior-Chef, der den Weinausbau und den Keller für die etwa sieben Hektar Reben verantwortet, zeigte sich über das Ergebnis umso stolzer: "Wir konnten ständig die Qualität unserer Früh- und Spätburgundern ausbauen" betont er die Entwicklung zu diesem "ganz, ganz seltenen" Erfolg. "Der Preis bestätigt, dass wir hier ganz oben mitspielen können. Ein ganz toller Erfolg für das gesamte Weingut!"

