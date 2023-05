Hammelburg

10.05.2023

Auf der Staatsstraße bei Untererthal: Junger Mann wollte drei Männern helfen und wurde um 575 Euro betrogen

Einen Fall von Betrug nahm die Polizei in Hammelburg dieser Tage auf.

Ein junger Mann erstattete nun Anzeige bei der Polizeiinspektion in Hammelburg. Er gab an, Opfer eines Betruges geworden zu sein, heißt es im Polizeibericht. Am Montag gegen 17.30 Uhr war er mit dem Auto, von Neuwirtshaus kommend, auf der Staatsstraße 2790 nach Untererthal (Lkr. Bad Kissingen) unterwegs gewesen, berichtete der Mann.

Plötzlich sah er am Straßenrand einen schwarzen Audi A5 und einen weißen 3er BMW stehen, schreiben die Beamten in ihrem Bericht. Die beiden Fahrzeuge hatten ausländische Kennzeichen. Drei Männer standen davor. Der junge Mann habe angehalten und gefragt, ob er irgendwie helfen könne.

